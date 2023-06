TC Mons - Dix ans de prison requis pour une tentative d'assassinat à Colfontaine

La défense a contesté la circonstance aggravante de préméditation et a plaidé une peine assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive. Le 12 novembre 2022, peu avant 19h, le prévenu a porté une vingtaine de coups de couteau dans le dos et le thorax du nouveau compagnon de son ex-copine. Le médecin légiste a relevé vingt-six cicatrices sur le corps, ce qui traduit un véritable acharnement dans le chef de son agresseur. Il a été frappé à dix-sept reprises dans le thorax et le dos. Les autres plaies sont des lésions de défense. L'agression a eu lieu dans la rue, devant le domicile de la jeune femme, au coeur du litige entre les deux hommes. La victime, boucher de profession, a gardé des séquelles physiques importantes de l'agression. Elle ne peut plus exercer son métier. Le jugement sera prononcé le 18 juillet. (Belga)