US Open de golf - L'Américain Wyndham Clark remporte la 123e édition de l'US Open

Wyndham Clark avait débuté la journée à égalité avec son compatriote Rickie Fowler, enregistrant un birdie dès le premier trou, puis un bogey. Deux birdies et un bogey ont suivi avant la mi-parcours, où l'Américain était un sous le par. Grâce à un nouveau birdie au 14e trou, Clark a compté virtuellement trois coups d'avance sur McIllroy, mais il s'est ensuite fait peur avec deux bogeys aux 15 et 16. Celui qui n'avait jamais atteint une meilleure place que le 75e rang dans un tournoi du Grand Chelem a tenu bon ensuite, pour finir par (70) et décrocher le trophée. Avec quatre tours bouclés en 64, 67, 69 et 70 coups (total: 270), Wyndham Clark a donc résisté au retour du lauréat 2011 de l'épreuve, Rory McIlroy, qui échoue à un coup avec son dernier tour par. Clark remporte son premier Majeur, après avoir glané son premier titre PGA Tour au début du mois de mai, au Wells Fargo Championship, et s'adjuge par la même occasion la coquette somme de 3,6 millions de dollars (3.291.400 euros). L'Américain Scottie Scheffler termine 3e à trois coups du lauréat, devant l'Australien Cameron Smith (+4) et l'Américain Rickie Fowler (+5), qui s'est effondré lors de la dernière journée, cinq coups au-dessus du par. Thomas Pieters avait manqué le cut. L'Américain Gordon Sargent a fini meilleur des amateurs à 14 coups de Clark. Il a été surpris cependant, lorsque son putt a été recraché par le 18e trou du parcours, forcé de concéder un coup supplémentaire. (Belga)