Wallonie-Bruxelles Enseignement met fin à la 'taxe tartine' dans ses écoles fondamentales

Le conseil d'administration de ce pouvoir organisateur vient en effet de prendre une mesure en ce sens, a annoncé lundi le ministre Frédéric Daerden (PS), qui exerce la tutelle sur WBE, en commission du Parlement de la FWB. Au printemps dernier, M. Daerden avait demandé à son administration de réaliser un état des lieux des frais réclamés en la matière dans chacune des écoles de ce pouvoir organisateur. Il est ressorti de ce monitoring qu'un nombre relativement faible d'écoles maternelles et primaires de WBE réclamaient pareils frais, a précisé le ministre, interrogé par la députée Alice Bernard (PTB). Sur base de ce constat, le conseil d'administration de ce pouvoir organisateur a décidé d'interdire ces frais dans toutes ses écoles "afin que l'ensemble des élèves inscrits dans l'enseignement fondamental organisé par la FWB soit traité de la même manière", a justifié M. Daerden. Cette mesure d'interdiction générale ne s'appliquera toutefois qu'aux écoles de ce seul pouvoir organisateur, et non dans les écoles communales ou libres. Même si l'enseignement est censé être gratuit, de nombreuses écoles réclament aux parents des frais pour l'organisation du temps de midi, moment qui n'est légalement pas considéré comme du temps scolaire. Depuis le début de la législature, l'opposition PTB mène campagne contre ce qu'elle a appelé la "taxe tartine". Le coût à la journée par enfant varierait de 0,50 à 2 euros, selon les écoles. (Belga)