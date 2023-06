Asile et migratiom - Espagne: une femme enceinte retrouvée morte à bord d'un bateau de migrants

L'embarcation a été repérée par des pêcheurs à un peu moins d'un kilomètre d'une plage de l'est de Lanzarote, l'une des îles de l'archipel espagnol, situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'organisation espagnole de sauvetage en mer Salvamento Marítimo. A bord se trouvaient 53 migrants parmi lesquels trois enfants et sept femmes dont une, enceinte, est décédée, a-t-il ajouté sans préciser les causes du décès. Les survivants ont été pris en charge à Arrecife, principale ville de Lanzarote, selon la même source. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée des migrants clandestins en Europe. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, 5.914 migrants sont arrivés aux Canaries depuis le début de l'année, soit 31,5% de moins que sur la même période en 2022 (8.628). La semaine dernière, le naufrage d'un bateau de migrants avec des centaines de personnes à bord au large de la Grèce a provoqué la mort d'au moins 78 migrants. Un peu plus d'une centaine ont pu être sauvés tandis que les autres sont toujours portés disparus. (Belga)