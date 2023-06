ATP Halle - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour

La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.3, s'est inclinée au super tie-break 6-7 (3/7), 6-3, 10/6 contre la paire formée par le Brésilien Marcelo Melo (ATP 43 en double) et l'Australien John Peers (ATP 36 en double). La rencontre a duré 1 heure et 21 minutes. Gillé et Vliegen disputaient à Halle leur premier tournoi depuis leur finale perdue à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, le 10 juin dernier. Le duo avait été battu par le Croate Ivan Dodig et l'Américain Austin Krajicek. (Belga)