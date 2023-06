Autriche: 85 geckos saisis dans des bagages à l'aéroport de Vienne

"A leur grand désarroi, ils sont tombés sur une quantité d'abord incalculable de reptiles non protégés", a expliqué le ministère des Finances dans un communiqué, précisant que la saisie avait eu lieu le 23 mai. Le contrebandier présumé, un ressortissant tchèque de 50 ans, avait tenté d'échapper aux contrôles en empruntant la sortie réservée aux passagers sans marchandise à déclarer mais il a été rattrapé par les agents, alertés sur des risques entourant un avion ayant décollé d'Addis Abeba. "Certains des animaux entassés montraient déjà des signes évidents de déshydratation" mais se sont "tous bien rétablis", a ajouté le ministère qui a publié des photos. Ils ont aussitôt été envoyés au zoo de Vienne pour y recevoir des soins. Au total, 85 geckos de différentes espèces, deux serpents et deux scorpions ont pu être sauvés. Leur vente aurait dû rapporter au quinquagénaire près de 47.000 euros, selon les calculs de la douane. Lors de son interrogatoire, le voyageur a déclaré que les geckos "ne valaient rien" selon lui et qu'il les avait ramenés pour nourrir ses serpents. (Belga)