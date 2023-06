Blinken dit avoir mis en garde Pékin contre les activités de la Chine à Cuba

"J'ai clairement indiqué que nous serions profondément préoccupés par les activités militaires ou de renseignement de la Chine à Cuba", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse à Londres, après une visite à Pékin. "C'est quelque chose que nous allons suivre de très, très près, et nous avons été très clairs à ce sujet. Et nous protégerons notre patrie, nous protégerons nos intérêts", a ajouté le secrétaire d'Etat. Washington accuse la Chine de tenter depuis des années de développer des opérations d'espionnage depuis Cuba, qui se trouve à quelque 160 kilomètres de la Floride. Début juin, plusieurs médias américains, à la suite du Wall Street Journal, ont évoqué un accord entre La Havane et Pékin pour installer une "base d'espionnage" sur l'île, permettant de capter des données aux Etats-Unis. Antony Blinken a achevé lundi une visite de deux jours à Pékin, la première pour un secrétaire d'Etat américain depuis 2018. Il a rencontré le président Xi Jinping et les responsables de la politique étrangère chinoise. A la fin de sa visite, il a déclaré qu'il avait fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité de "stabiliser" les relations bilatérales, tout en restant "lucide" sur les profonds désaccords. Antony Blinken a souligné mardi qu'il était toujours préférable de parler à la Chine et a rappelé la "longue relation" entre les présidents Xi et Biden. "Il serait irresponsable de ne pas dialoguer, irresponsable parce que cela rend plus probable la possibilité de malentendus, d'erreurs de calcul et donc de conflits", a-t-il déclaré. (Belga)