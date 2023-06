Carlos Ghosn réclame un milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise

Le Franco-Libanais, à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, avait été interpellé en 2018 au Japon puis assigné à résidence pour fraude. À la fin de l'année suivante, il avait réussi à fuir vers le Liban dans des conditions rocambolesques. L'homme d'affaires a déposé plainte le mois dernier au Liban contre Nissan ainsi qu'une dizaine de collaborateurs du constructeur nippon. Il affirme que son arrestation avait pour but de justifier son licenciement, ce qui a causé un préjudice substantiel à ses revenus ainsi qu'à sa réputation. Carlos Ghosn s'estime victime d'une manœuvre orchestrée par des membres de Nissan inquiets de ses projets de fusion avec Fiat Chrysler. Il réclame plus d'un demi-milliard de dollars de rémunérations non-perçues et quasiment autant de dédommagement pour le préjudice subi. En 2020, les Nations Unies avaient conclu que les plus de 100 jours de détention infligés à Carlos Ghosn n'étaient pas nécessaires et que ses droits avaient été bafoués par la justice japonaise. (Belga)