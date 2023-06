Centre du Nigeria : nouveaux affrontements meurtriers, 20 morts

Ces dernières semaines, l'Etat de Plateau (centre) a connu une forte résurgence des tensions et des conflits meurtriers entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs qui se disputent l'exploitation de la terre et des ressources en eau. Les tensions se sont aggravées ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique. Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 3.000 personnes ont fui les affrontements. La dernière attaque a été menée par une présumée milice d'éleveurs qui a envahi plusieurs villages du district de Barkin Ladi, a déclaré lundi soir à l'AFP le porte-parole de la police du Plateau, Alfred Alabo. "A Barkin Ladi, nous avons reçu des informations selon lesquelles environ 15 personnes ont perdu la vie" dimanche et "cinq autres ont été enterrées" lundi, "ce qui porte le nombre total à 20", a-t-il déclaré. L'Etat de Plateau est souvent le théâtre de tensions intercommunautaires et d'attaques à répétition entre des éleveurs peuls musulmans et des communautés agricoles majoritairement chrétiennes, en particulier dans les districts de Mangu, Barkin Ladi et Riyom. (Belga)