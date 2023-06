Challenger d'Ilkley - Zizou Bergs, tenant du titre, éliminé au deuxième tour

Tenant du titre à Ilkley, Bergs, 182e mondial, s'est incliné en deux sets 6-2, 7-5 contre l'Américain Denis Kudla, 189e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes. David Goffin, 124e mondial, s'est lui qualifié pour le deuxième tour après avoir profité de l'abandon du Suisse Dominic Stricker, 115e mondial et tête de série N.6, mardi avant la reprise de la rencontre qui avait été interrompue lundi soir. Plus tard mardi, Zizou Bergs jouera encore son match du premier tour du double. Avec Joris De Loore, ils affronteront Gauthier Onclin et Raphaël Collignon dans un duel 100% belge. (Belga)