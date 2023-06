Challenger Pro League - L'intégration des équipes U23 prolongée pour "une durée indéterminée"

"L'Assemblée Générale a voté, à une large majorité, la prolongation pour une durée indéterminée de l'intégration des équipes U23 aussi bien en Challenger Pro League que dans les séries amateurs. La post-formation des jeunes talents est ainsi structurellement ancrée dans la pyramide du football", a écrit la Pro League dans son communiqué. Depuis cette saison, les équipes U23 des clubs de Jupiler Pro League ont été intégrées à la Challenger Pro League et dans les séries amateures francophones et néerlandophones. "À la suite de l'évaluation de la première saison et en concertation avec les ailes amateurs et les clubs professionnels, certains ajustements réglementaires ont été apportés. Ainsi, les équipes U23 pourront faire appel à un maximum de 30 joueurs (U23) par saison", précise encore la Pro League. "La première saison du projet a montré des évolutions positives sur le plan sportif, avec un encadrement renforcé et professionnel autour des équipes U23, l'installation d'une culture de la performance dans la post-formation, une collaboration plus étroite entre les staffs des équipes U23 et de l'équipe première et suffisamment de temps pour que les joueurs U23 puissent continuer à se développer en tant que joueurs professionnels à part entière grâce à cette étape intermédiaire des U23 dans cette phase cruciale de leur formation", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League, cité dans le communiqué. (Belga)