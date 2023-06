Challenger Pro League - Stijn Vreven officiellement nommé comme entraîneur d'Ostende

Le Limbourgeois de 49 ans a signé un contrat à durée indéterminée, a précisé Ostende. Il prendra les commandes de l'entraînement dès ce mercredi et le reste de son staff devrait être confirmé prochainement. "Les membres du staff actuel resteront en poste", a ajouté le club. Durant sa carrière de joueur, Stijn Vreven est passé par des clubs comme Malines, La Gantoise ou encore Saint-Trond en Belgique avec des aventures à l'étranger du côté du FC Utrecht (Pays-Bas), FC Kaiserslautern (Allemagne) et aussi l'Omonia Nicosia (Chypre). En tant qu'entraîneur, Vreven a connu le banc de Lommel, Waasland-Beveren et dernièrement Dessel Sport. Il devait entraîner l'équipe de D2 amateur Belisia Bilzen mais a finalement opté pour les Côtiers. (Belga)