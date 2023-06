Chantier annoncé pour réhabiliter le ring de Bruxelles à Braine-l'Alleud et Waterloo

Un des objectifs, en plus de renouveler le revêtement qui était très dégradé, est de transformer la bande d'arrêt d'urgence entre les accès Mont-Saint-Jean et Waterloo (2km) en bande d'échange (d'accélération et de décélération) pour fluidifier le trafic et éviter les actuelles remontées de file aux heures de pointe. L'accès 25 "Butte du Lion" sera également réaménagé pour en adoucir la courbure. Le premier week-end d'août, le ring sera complètement fermé entre les échangeurs "Genappe" et "Groenendael" et le deuxième week-end entre les échangeurs Lillois/Braine-l'Alleud et Waterloo (drève Richelle). Le nouveau revêtement sera alors posé et les ouvriers travailleront 24 heures sur 24. Ces deux week-ends de travail intensif et de fermeture de la circulation permettront, selon les responsables, de réaliser un chantier qui aurait pu prendre une vingtaine de jours. Ces travaux d'envergure, dont le coût est estimé à 3 millions d'euros, sont menés durant les deux mois de congés scolaires pour limiter l'impact sur la mobilité, 36.000 véhicules circulant chaque jour en temps normal sur la portion du ring concernée. Des déviations seront mises en place durant plusieurs phases du chantier. (Belga)