Coronavirus - Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid est en cours de planification

Les ministres de la Santé publique se réuniront mercredi prochain pour discuter de l'organisation de la nouvelle campagne de vaccination. S'il est déjà certain qu'elle aura bien lieu, des décisions doivent être prises concernant les personnes ciblées, les lieux de vaccination et la gratuité de l'injection. Pour compliquer le tout, l'arrivée à l'automne d'un vaccin spécifiquement conçu pour lutter contre le variant dominant n'est pas encore certaine. On ne sait pas encore quelle part de la population se verra proposer un rappel. Le Conseil supérieur de la santé présentera bientôt une recommandation à ce sujet. Une chose est sûre : la campagne sera de moindre importance comparée aux précédentes. Il n'est par exemple plus prévu d'ouvrir des centres de vaccination dans des halls sportifs ou lors d'événements. Selon le virologue Steven Van Gucht, chacun aura le choix de bénéficier d'une dose supplémentaire. "On ne sait pas encore si le vaccin restera gratuit", a-t-il en revanche ajouté. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)