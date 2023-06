Crise de l'accueil - Une dizaine d'ONG protestent devant le 16 rue de la Loi pour la Journée des réfugiés

Une trentaine de militants de ces organisations se sont rassemblés mardi matin devant la résidence officielle du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Chacun portait un t-shirt avec une lettre imprimée. Alignés, les manifestants ont affiché la phrase: "Hors-la-loi - buiten de wet". Les associations, qui ont aussi rebaptisé la rue de la Loi en "rue hors-la-loi", faisaient référence aux quelque 2.100 demandeurs d'asile toujours dans l'attente d'une place d'accueil et aux 7.000 condamnations du gouvernement fédéral devant la justice pour ne pas avoir fourni d'hébergement à ces personnes. La Journée mondiale des réfugiés a été créée par les Nations unies pour rendre hommage aux réfugiés et demandeurs d'asile, tous les 20 juin. "Cette année, 2.100 personnes ont encore droit à un accueil", estime Eva Davidova, porte-parole d'Amnesty International. "Mais elles doivent passer la nuit dans la rue ou dans des locaux abandonnés. Pendant ce temps, l'État belge a été condamné plus de 7.000 fois pour ne pas s'être occupé de personnes qui ont droit à un hébergement. (?) Chaque jour, le gouvernement belge viole la loi sur l'accueil. Il s'agit d'un manque de volonté politique", conclut la porte-parole. Les militants devant le 16 rue de la Loi ont rapidement été dispersés par les forces de l'ordre, qui ont mis fin à l'action après une vingtaine de minutes. Une autre action s'est déroulée simultanément. Deux banderoles ont été accrochées au-dessus du tunnel Arts-Loi, mais celles-ci ont été rapidement retirées. (Belga)