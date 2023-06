Délégation iranienne à Bruxelles - Lahbib a consulté le cabinet du Premier ministre sur l'octroi de visas à la délégation

"Informé, le cabinet du Premier ministre s'est rangé à l'avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la Belgique n'avait diplomatiquement pas d'autre choix que de délivrer un visa suite à l'envoi d'une invitation officielle du gouvernement bruxellois à Téhéran", a indiqué le cabinet du Premier ministre. "A partir du moment où une invitation officielle avait été envoyée, un refus de visa aurait été vécu comme une humiliation. Notre pays n'a pas voulu prendre ce risque pour la simple et bonne raison que nous continuons à nous battre pour les droits et pour la libération d'Européens injustement emprisonnés en Iran", a-t-il ajouté. Cette consultation a eu lieu une semaine avant la réunion, qui s'est déroulée du 12 au 15 juin. Elle n'est donc plus liée à la libération d'Olivier Vandecasteele, qui est revenu en Belgique le 26 mai, ni vraisemblablement celle des trois autres otages européens qui a eu lieu le 2 juin. Mais la Belgique n'a jamais caché qu'elle poursuivrait ses efforts diplomatiques pour obtenir la libération d'Ahmadreza Djalali, professeur irano-suédois invité à la VUB, ou à tout le moins adoucir son sort. L'homme a été condamné à mort en Iran en 2017. Lorsque la consultation du cabinet du Premier ministre a eu lieu, les visas n'avaient pas encore été délivrés. La demande a été déposée par les officiels iraniens le 7 juin à l'ambassade belge à Téhéran pour une délégation de 13 personnes. (Belga)