Disparition du sous-marin Titan - Les garde-côtes américains étendent leurs recherches pour retrouver le sous-marin disparu

Des opérations de recherche étaient déjà menées en surface et sous l'eau, mais l'USCG va à présent entreprendre des recherches à l'aide d'un sous-marin, a indiqué le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains lors d'une conférence de presse. Selon ce dernier, il est temps d'intensifier les recherches sous l'eau. "Pour l'instant, notre déploiement se limite à des bouées acoustiques, mais nous travaillons dur pour étendre ce déploiement", a-t-il déclaré. L'opérateur du submersible touristique, OceanGate Expeditions, contribue aux recherches, a ajouté le contre-amiral. "Nous avons une idée de l'endroit où le sous-marin opérait. Ce sont les zones où nous effectuons en priorité nos recherches", a déclaré M. Mauger lors d'une interview accordée à NBC News. OceanGate est, selon lui, la société qui connaît le mieux cette zone sous-marine. D'après le contre-amiral, des "experts techniques qui font autorité" ont été dépêchés pour retrouver le sous-marin. Il affirme que ses collaborateurs sont très motivés pour retrouver le petit submersible. Ils sont également aidés par des avions du Canada. Le sous-marin américain d'exploration Titan a disparu depuis sa plongée dimanche dans l'Atlantique Nord pour une visite de l'épave du Titanic. Il compte cinq membres d'équipage et dispose d'une autonomie théorique de 96 heures en plongée, selon OceanGate. Il est également possible que le submersible ne soit plus sous l'eau, mais qu'il ait fait surface dans un endroit inconnu. (Belga)