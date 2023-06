Euro de basket dames - Les Belgian Cats joueront leur quart de finale jeudi à 15h00 à Ljubljana

Les Belges ont effectué le déplacement mardi matin vers la capitale slovène où elles sont arrivées sur le coup de midi après un départ à l'aube de Tel Aviv. Elles ont engrangé trois victoires lors de leurs trois matches de poule décrochant leur billet direct pour les quarts de finale. Elles y affronteront le vainqueur du match de barrage qui doit opposer mardi (21h00) la Serbie, tenante du titre, à la Grande-Bretagne, quatrième de l'Euro 2019. Les autres quarts de finale jeudi dans l'Arena de Stozice (12.500 places) mettront aux prises la Hongrie à la République tchèque (12h15), la France au Monténégro (18h00) et l'Espagne au vainqueur du barrage entre l'Allemagne et la Slovaquie (20h45). Allemandes et Slovaques se disputent mardi soir (18h00) une place dans le top 8. Les Belgian Cats auront des séances d'entraînement mardi en fin d'après-midi et mercredi. Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) décroche un billet pour les tournois pré-olympiques pour les JO de Paris 2024. (Belga)