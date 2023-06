Euro U21 2023 - Loïs Openda est "là pour aider l'équipe à aller le plus loin possible"

Avec ses statistiques impressionnantes en Ligue 1 (21 buts en 38 rencontres) et son statut de Diable Rouge, Openda peut être considéré comme l'une des têtes d'affiche de l'Euro espoirs, qui débute mercredi en Géorgie et en Roumanie. "Je suis venu normalement, je suis venu avec les U21, je ne me sens pas comme une star, je suis ici pour aider mon équipe à aller le plus loin possible", a relativisé Openda. "C'est vrai que c'était une longue saison, mais j'ai commencé la campagne avec le coach et les coéquipiers et la terminer de cette manière, ça peut être bien", a indiqué Openda, qui totalise 13 buts en 15 apparitions avec les U21, dont 7 lors des qualifications à cet Euro. "Nous sommes ambitieux", a ajouté Openda. "J'ai confiance en mes coéquipiers, c'est aussi pour ça que je suis là. Notre ambition est de représenter la Belgique correctement et d'aller le plus loin possible." Durant l'Euro, le Lensois pourrait être associé à Charles De Ketelaere en attaque. "Nous avons joué ensemble à Bruges ainsi qu'en équipe nationale. Donc forcément, nous avons une connexion. On connait les qualités de Charles, lui connait mes qualités. On sait très bien que quand il a le ballon dans les pieds, il peut le mettre où il a envie. Il peut percer une défense et terminer les actions. Nous nous entendons bien." (Belga)