FWB: Rejet d'une résolution PTB sur la limitation des dépenses publicitaires des écoles

Selon la formation marxiste, certains établissements dépensent de manière peu transparente jusqu'à 40.000 euros, voire 80.000 euros parfois, dans des campagnes publicitaires, ce qui, selon elle, alimente la logique de "marché scolaire" et renforce les inégalités sociales. "Rappelons que l'on parle ici d'argent public", a souligné Jean-Pierre Kerckhofs, l'un des auteurs de la résolution, lors de sa discussion mardi en commission Education du Parlement de la FWB. "Nous estimons que cet argent pourrait être mieux utilisé, notamment pour l'achat de matériel pédagogique, pour la numérisation des écoles ou soutenir l'organisation de voyages scolaires", a-t-il ajouté. Les élus de la majorité PS-MR-Ecolo, relayés par les Engagés, ont toutefois rejeté la proposition de résolution. Pour le PS, le texte proposé apporte "plus de questions qu'il n'apporte de réponses", a estimé Fatima Ahallouch. Au nom d'Ecolo, Jean-Philippe Florent s'est dit partisan d'une régulation de la publicité pratiquée par les écoles, mais estimé qu'une interdiction ne résoudrait pas le problème des inégalités à l'école. Jacqueline Galant (MR) a plaidé de son côté pour l'octroi d'un "minimum d'indépendance aux pouvoirs organisateurs" en la matière. Celle-ci s'est aussi étonnée que la proposition émane du PTB alors que c'est le parti "qui dépense le plus (en publicité) sur les réseaux sociaux", a-t-elle grincé. Il y a un an et demi, le PTB avait déposé une proposition de décret visant à interdire purement et simplement aux écoles le droit de recourir à de la publicité. La majorité PS-MR-Ecolo avait alors rejeté le texte, préconisant plutôt un plafonnement des dépenses publicitaires. (Belga)