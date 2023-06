Hockey Pro League - Les Red Lions battent à nouveau l'Australie à Anvers et grimpent à la 3e place

Sans leur capitaine Felix Denayer, légèrement blessé, et avec Loic Van Doren dans les buts, la Belgique a pris l'initiative dans le premier quart-temps, concrétisant leur domination sur leur premier penalty-corner, via un sleep direct de Loïck Luypaert (12e). Les Kookaburras ont réagi dans le quart suivant, mais sans pouvoir concrétiser avant le repos atteint sur le score de 1-0. En seconde mi-temps, une action initiée par Arno Van Dessel a permis à Florent Van Aubel d'obtenir un stroke, transformé par Luypaert pour son doublé de la soirée (41e). Pour une faute défensive légère, les Australiens ont réduit le score sur leur troisième PC via Blake Govers (52e). Sur rebond d'un dernier PC belge, Nicolas De Kerpel a inscrit le troisième but belge pour fixer le score (56e, 3-1). Au classement, après 11 matches joués, la Belgique passe devant l'Australie à la 3e place avec 21 unités. Elle concède encore 11 unités à la Grande-Bretagne, leader avec 32 points, mais avec 15 rencontres jouées. L'Inde suit avec 30 unités mais a cependant déjà disputé ses 16 rencontres. La Belgique a encore cinq rencontres à son programme, mercredi contre la Nouvelle-Zélande et la semaine prochaine contre l'Espagne (2x) et les Pays-Bas (2x). (Belga)