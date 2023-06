Intempéries - Des centaines d'inondations enregistrées en Flandre occidentale

"Après le passage d'une solide averse orageuse au-dessus de la région, les pompiers de la zone du Westhoek, à la côte, ont enregistré 214 signalements pour inondation", ont indiqué les pompiers aux alentours de 15h30. Une heure plus tard, le nombre d'interventions s'élevait à 40. Une vingtaine d'appels ont par ailleurs été enregistrés dans la zone Midwest, au centre et à l'ouest de la province. "Il s'agit principalement d'inondation de rue. En peu de temps, une grande quantité de précipitations est tombée et les égouts ne peuvent pas tout absorber", précisent les pompiers. Dans le sud de la province, les pompiers de la zone Fluvia ont reçu une douzaine d'appels. La région autour de Menin, en particulier, a dû évacuer beaucoup d'eau en peu de temps. L'Institut royal météorologique (IRM) a fait passer l'alerte aux orages en code orange mardi après-midi dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, du Brabant flamand, du Brabant wallon du Hainaut et à Bruxelles. (Belga)