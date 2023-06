Jeux Européens - Dennis Donkor et les 3x3 Lions peuvent "espérer une médaille"

"Nous pouvons espérer une médaille. Nous avons un peu déçu lors des Mondiaux il y a quelques semaines, mais ça nous a rendu plus forts. Nous ne devrions pas non plus être inférieurs aux adversaires de notre groupe, la Lettonie, l'Espagne et la Slovénie", estime Donkor alors que les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. La Lettonie est championne olympique en titre et avait dominé les Belges lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde à Vienne. "Il faudra voir si la Lettonie se présente avec son équipe la plus forte" a déclaré Donkor. "L'Espagne et la Slovénie sont moins bien classées. Si nous nous fions à nos qualités, ce sont des matches que nous devons gagner". En basket 3x3, les Jeux Européens peuvent impacter le classement par points des participants, mais ne décideront pas de la participation aux Jeux Olympiques de Paris. Pour Donkor toutefois, il est "important d'être performant pour la continuité du projet. Nous avons des contrats avec Sport Vlaanderen et nous devons atteindre certains objectifs. Pour ce tournoi, il s'agit de se classer parmi les huit premiers, comme pour la Coupe du monde". Pour Donkor, Paris reste quand même le plus gros objectif des Lions : "Participer aux Jeux Olympiques est le mieux que l'on puisse atteindre dans de nombreux sports. Nous devons encore nous qualifier, alors j'essaie de ne pas trop rêver à ce sujet". Dans la sélection actuelle, seul Thibaut Vervoort était présent à Tokyo en 2021. (Belga)