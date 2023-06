Jeux Européens - Les premiers Belges en action en kayak et en padel mercredi

À 10h39, Hermien Peters et Lize Broekx disputeront les séries du 500m en K2 quelques minutes avant Artuur Peters et Bram Sikkens qui débuteront les séries du 500m en K2 à 10h53. Les demi-finales sont programmées dans l'après-midi, à partir de 15h53. En padel, les seizièmes de finale des doubles dames et messieurs sont au programme mercredi. La paire formée par Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach, tête de série N.5, ouvriront le bal à 9h00 contre les Allemandes Maria Clement et Corina Scholten. Plus tard dans la journée, Dorien Cuypers et Elyne Boeykens défieront les Néerlandaises Stephanie Weterings et Marcella Koek. Chez les messieurs, Maxime Deloyer et Bram Coene, la paire tête de série N.7, rencontreront les Tchèques Otakar Venos et Antonin Stepanek. Coene remplace au pied levé Clément Geens, blessé à un muscle abdominal. Jérôme Peeters et François Azzola, paire de tête de série N.8, seront eux opposés aux Néerlandais Menno Nolten et Robin Sietsma. La cérémonie d'ouverture aura lieu mercredi soir à 20h30 au stade Henryk Reyman de Cracovie. Kevin Borlée et Camille Laus seront les portes-drapeau de la délégation belge qui compte 138 athlètes dans 21 des 29 disciplines. (Belga)