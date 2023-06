Jeux Européens - Renaud Barral et Lisa Ingenito allient natation synchronisée et travail à temps plein

Barral, 35 ans, et Ingenito, 24 ans, travaillent tous les deux à temps plein et doivent combiner cela avec de nombreuses heures d'entraînement dans et à côté de la piscine. "Nous avons en fait deux vies", explique Lisa Ingenito, qui travaille comme kinésithérapeute. "En plus de notre boulot, on passe une quinzaine d'heures par semaine au club. Et puis il y a les heures à la salle de sport, ou quand on travaille la souplesse à la maison." "Ce serait bien si nous pouvions en partie devenir professionnels", ajoute Barral, qui travaille dans le secteur des ressources humaines. "Il y a beaucoup d'heures d'entraînement en natation synchronisée. Les duos professionnels s'entraînent sept à douze heures par jour. De plus, de nouvelles règles sont souvent introduites, ce qui signifie que nous devons ajuster notre chorégraphie régulièrement." La natation synchronisée est peut-être un sport olympique, mais la compétition en duo mixte ne l'est pas. Barral et Ingenito ne seront donc pas au rendez-vous l'an prochain à Paris. "C'est vraiment dommage. Mais c'est déjà une bonne chose que les compétitions pour duos mixtes soient au programme ici en Pologne. Espérons que cela soit intégré aux Jeux Olympiques en 2028", déclare Ingenito. "En attendant, les garçons sont déjà inclus dans les compétitions par équipe pour Paris. C'est une première étape. Croisons les doigts pour 2028", a conclu Barral. (Belga)