Jupiler Pro League - Le CEO de l'Union Philippe Bormans quitte le conseil d'administration de la Pro League

Représentant des "petits" de D1A, Bormans a expliqué qu'il ne pouvait apporter ce qu'il souhaitait au débat. "Je ne sentais pas la volonté, pas même de la direction, d'écouter les préoccupations des plus petits clubs", a-t-il déclaré auprès de Belga. Il faisait partie depuis 4 ans de l'organe administratif qui a été remanié en septembre dernier. "Je l'ai toujours fait avec dévouement, mais je fais régulièrement l'analyse moi-même. Si vous constatez que vos préoccupations ne sont pas prises en compte, cela devient difficile." La composition du conseil était source d'insatisfaction pour le CEO de l'Union. "J'ai toujours essayé de représenter les clubs, mais seul au sein du conseil, il n'est tout simplement pas possible de peser suffisamment sur les opérations. J'ai fait le point après un an de 'Football First' (le plan mis en place par Lorin Parys, ndlr) et je ne pense pas pouvoir jouer un autre rôle dans cette composition." Avec Lorin Parys, le directeur général de la Pro League, le conseil d'administration est composé, outre Philippe Bormans, de Sven Jaecques (Antwerp), Harm Van Veldhoven (Lommel) et Wouter Van den Haute (Anderlecht). En tant qu'indépendants, Isabelle Mazzara et Bart de Smet le complètent, mais ce système est inefficace, d'après Bormans. "Ils sont trop peu impliqués dans le fonctionnement quotidien des clubs pour peser réellement. J'espère que la composition et le fonctionnement seront examinés, ce n'est pas équilibré comme ça." Philippe Bormans est le CEO de l'Union Saint-Gilloise depuis le mois d'août 2018. Auparavant, il avait rempli la même fonction auprès du club de Saint-Trond. (Belga)