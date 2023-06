Jupiler Pro League - Le CEO de l'Union Philippe Bormans quitte le conseil d'administration de la Pro League

Représentant des "petits" de D1A, Bormans a expliqué qu'il ne pouvait apporter ce qu'il souhaitait au débat. "Je ne sentais pas la volonté, pas même de la direction, d'écouter les préoccupations des plus petits clubs", a-t-il déclaré auprès de Belga. Il faisait partie depuis 4 ans de l'organe administratif qui a été remanié en septembre dernier. Avec Lorin Parys, le directeur général de la Pro League, le conseil d'administration est composé, outre Philippe Bormans, de Sven Jaecques (Antwerp), Harm Van Veldhoven (Lommel) et Wouter Van den Haute (Anderlecht). En tant qu'indépendants, Isabelle Mazzara et Bart de Smet le complètent. Philippe Bormans est le CEO de l'Union Saint-Gilloise depuis le mois d'août 2018. Auparavant, il avait rempli la même fonction auprès du club de Saint-Trond. (Belga)