Jupiler Pro League - Le Standard officialise l'arrivée de Yaya Touré comme adjoint de Carl Hoefkens

Avec cette arrivée, le club principautaire vient de compléter le staff de l'équipe première qui sera donc composé d'Hoefkens et Touré ainsi que de Geoffrey Valenne et Frazer Robertson. Yaya Touré a connu une grande carrière internationale en débutant à Beveren en Belgique avant de rejoindre de plus grosses écuries comme l'AS Monaco, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Il compte 626 matchs et 103 buts dans sa carrière en club et a décroché plusieurs trophées majeurs comme la Ligue des Champions, la Liga, la Premier League et la Coupe du monde des clubs. (Belga)