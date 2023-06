La Chine envisagerait un camp d'entraînement militaire à Cuba

Les négociations sur le centre d'entraînement sont à un stade avancé, selon les rapports des services de renseignement américains. L'administration du président américain Joe Biden aurait contacté les Cubains pour les dissuader. La Maison Blanche n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet dans le journal. Certains responsables des services de renseignement américains affirment que la Chine considère ce projet à Cuba comme une réponse au soutien apporté par les États-Unis à Taïwan. Cuba est à peu près aussi éloigné de la côte de Floride que Taïwan l'est de la Chine continentale. Le gouvernement chinois considère l'île gouvernée démocratiquement comme une province renégate et est agacé par le soutien militaire américain aux Taïwanais. Selon le quotidien, les décideurs et les analystes américains ne s'accordent pas sur le degré d'inquiétude que devraient susciter les renseignements sur l'existence d'un éventuel camp d'entraînement. La coopération entre les deux régimes communistes est suivie de près à Washington. Pour autant que l'on sache, la Chine n'a pas encore stationné de troupes de combat en Amérique latine, alors que les États-Unis disposent d'un réseau mondial de bases militaires. Récemment, la politique américaine s'est également émue d'une prétendue coopération en matière de renseignement entre la Chine et Cuba. Selon des sources américaines, une base d'espionnage à Cuba se serait considérablement développée en 2019. Républicains et démocrates ont déclaré dans un communiqué commun au début du mois que "La Havane et Pékin font désormais équipe pour cibler les États-Unis et notre peuple". (Belga)