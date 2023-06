La FIFA annonce une "tolérance zéro" après les matches abandonnés sur fond de racisme

L'équipe de Nouvelle-Zélande de football a abandonné à la pause un match amical contre le Qatar lundi à Vienne, accusant un joueur qatari d'avoir lancé une insulte raciste à l'un de ses joueurs. "Michael Boxall a été victime d'insulte raciste en première période de la part d'un joueur qatari", a tweeté la fédération néo-zélandaise de football pour justifier le fait que ses joueurs ne soient pas revenus sur la pelouse après la mi-temps. Ce même lundi, un match amical entre les U21 de l'Irlande et les U22 du Koweït, en Autriche aussi, a également été interrompu définitivement après que les Irlandais ont dénoncé des insultes racistes contre l'un de leurs remplaçants. La Fédération irlandaise a annoncé qu'elle allait saisir la FIFA ainsi que l'UEFA. tandis que la fédération koweïtienne a nié ces accusations. La fédération internationale, via l'un de ses porte-paroles a dit "attendre les rapports officiels avant de décider des conséquences. La FIFA a une tolérance zéro à l'égard de toute forme de discrimination, comme souligné par son président la semaine dernière." Gianni Infantino avait invité les arbitres à arrêter les matches en cas d'incidents discriminatoires. '"Il est très important de ne pas seulement parler de racisme et de discrimination, mais de poser des actes forts et convaincants: tolérance zéro", avait brandi le président de la FIFA. "Il n'y pas de football s'il y a du racisme." Ces remarques avaient été formulées après une rencontre avec l'équipe brésilienne et son attaquant-vedette, Vinicius Jr., à Barcelone. Le joueur du Real Madrid a été victime d'incidents racistes à répétition cette saison, dans le championnat espagnol. (Belga)