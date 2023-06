L'amical Qatar-Nouvelle-Zélande interrompu à la suite de l'insulte raciste d'un joueur

"L'arbitre n'a pas réagi, donc l'équipe a choisi de ne pas revenir jouer la deuxième période du match", a précisé la fédération le tweet. Par la voix de son patron Andrew Pragnell, elle a apporté son soutien à ses joueurs. "Nous ne souhaitons jamais qu'un match soit abandonné, mais certains problèmes sont plus grands que le football et il est important de prendre position. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football", a-t-il lancé. Le sélectionneur portugais du Qatar, Carlos Queiroz, s'est exprimé pour sa part en anglais au micro de la chaîne qatarie Al-Kass. "Apparemment deux joueurs ont échangé des mots sur le terrain. Qui a commencé, qui a répondu? Eux seuls le savent. Il n'y a pas de témoin, l'arbitre n'a rien entendu, les bancs non plus. C'est juste une dispute entre deux joueurs", s'est-il défendu. La Nouvelle-Zélande menait 1-0 à la pause. Ce même lundi, un match amical entre les U21 de l'Irlande et les U22 du Koweït, en Autriche aussi, a également été interrompu définitivement après que les Irlandais ont dénoncé des insultes racistes contre l'un de leurs remplaçants. La Fédération irlandaise a annoncé qu'elle allait saisir la FIFA. (Belga)