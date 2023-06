Lancement officiel du chantier de construction d'une nouvelle piscine à Jodoigne

Après la construction d'un nouveau hall des sports, entamée en mai 2022, les autorités locales et régionales ont posé mardi la première pierre du chantier de la nouvelle piscine. Construite dans les années 1960 dans le quartier des Rendanges, l'ancienne piscine jodoignoise a été définitivement fermée au début de l'été 2022 en raison de la vétusté du bâtiment et des coûts énergétiques exorbitants qu'elle générait. Après la destruction de l'ancien hall sportif lors d'une violente tempête survenue en 2016, les autorités jodoignoises ont mené une réflexion ayant abouti à un master plan définissant l'aménagement d'un ensemble d'infrastructures sportives publiques modernes sur un seul site. "Le choix s'est porté sur la plaine de la Gadale, un site de 12 hectares proche du centre-ville, à proximité de la gare des bus, du RAVeL et de deux axes routiers régionaux", explique le bourgmestre Jean-Luc Meurice. Située à l'arrière du hall en construction, la nouvelle piscine jodoignoise devrait être accessible au public dans les deux années à venir. L'infrastructure sera équipée d'un grand bassin de 25 mètres sur 15, présentant plusieurs niveaux de profondeur de 1,3 à 2,5 mètres. Elle sera notamment complétée par un bassin d'apprentissage de faible profondeur et une pataugeoire agrémentée de jets d'eau. Le coût du chantier de la piscine est estimé à quelque 8,45 millions d'euros, dont une subvention régionale de 3,5 millions d'euros et un apport provincial équivalent. (Belga)