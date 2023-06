Le Pakistan se prépare à des températures de 50 degrés

"Le mercure devrait atteindre 50 degrés dans le sud du Pendjab et dans certaines zones de la province de Sind", a déclaré mardi le météorologue Sardar Sarfraz. Les autorités ont demandé aux habitants de rester à l'intérieur et de chercher des endroits frais. Selon les météorologues, la pluie devrait revenir d'ici la fin de la semaine, avant la saison de la mousson. Toutefois, contrairement à l'année dernière, le Pakistan s'attend à ce que la mousson soit moins abondante que d'habitude cette année. Le Pakistan contribue relativement peu aux émissions mondiales de CO2, mais il est considéré comme l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. Ces dernières années, le Pakistan a été de plus en plus confronté aux inondations, à l'érosion des sols et à la sécheresse. En 2022, des inondations dévastatrices ont coûté la vie à plus de 1.700 personnes. (Belga)