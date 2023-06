Le site internet 1722.be désormais joignable pour les interventions contre les guêpes

Lancé en juillet 2021 pour soulager les centrales d'urgence 112 et 101 lors des tempêtes et en cas d'inondation, le portail électronique 1722.be est désormais complété par un "guichet national guêpes". Concrètement, les citoyens pourront se rendre sur ce site internet pour toute demande d'intervention non urgente concernant des guêpes. Ils seront ensuite redirigés vers le site web de leur zone de secours locale ou vers les contacts d'un exterminateur privé afin de demander de l'aide ou d'éradiquer les nids de guêpes à proximité des habitations. Le site propose également aux citoyens des informations pour reconnaître le frelon asiatique, nuisible aux abeilles et aux bourdons. En cas d'intervention médicale urgente, par exemple en cas de réaction allergique à une piqûre de guêpe ou en cas de piqûre dans la bouche ou la gorge, il est toujours nécessaire d'appeler le numéro d'urgence 112. (Belga)