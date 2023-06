Les Solidarités sont prêtes à accueillir 60.000 festivaliers à Suarlée

Le festival se déroulait depuis toujours à la citadelle de Namur, mais des travaux l'ont poussé à déménager provisoirement. Le chantier, qui concerne le stade de Jeux et le théâtre de Verdure, ne commencera finalement qu'au printemps 2024, mais Les Solidarités se dérouleront bien à Suarlée dès cet été. Leur retour à la citadelle est espéré en 2027, quand le site sera à nouveau utilisable dans son entièreté. Désormais installées à Suarlée, Les Solidarités auraient pu voir plus grand. Cependant, ce n'était pas leur intention. "Nous pouvions aller sur le site de l'aérodrome de Temploux, mais nous avons considéré qu'il était trop grand et trop proche de riverains", a expliqué Denis Girardi, directeur du festival. "Ici, à Suarlée, nous avons trouvé le bon équilibre. En outre, nous pourrons proposer 5.000 places de parking à moins de quatre kilomètres du site et même plus si nécessaire. Le trajet en navette depuis la gare de Namur ne prend aussi que dix minutes. Nous aurions également pu occuper plus d'espace que les 24.000 mètres carrés prévus, mais nous voulons absolument que l'événement, qui se destine à un large public et en particulier aux familles, reste convivial." Pour l'heure, les quelque 14.000 pass trois jours disponibles ont tous trouvé acquéreurs. Le samedi, qui verra notamment se produire Bigflo et Oli, affiche également presque complet, puisque seules 2.000 places restent en vente. Celles et ceux qui souhaitent être de la partie doivent donc se dépêcher ou opter pour le vendredi et le samedi, avec en vedettes Camille Lelouche, Zazie, Médine, Louise Attaque ou encore Stéphan Eicher. (Belga)