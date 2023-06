Les syndicats dénoncent la "maltraitance" subie par les services d'aide à la jeunesse

(Belga) Le front commun syndical représentant les personnels des services d'aide à la jeunesse (SAJ) et de la protection de la jeunesse (SPJ) dénonce mardi "la maltraitance" que subit le personnel. Celle-ci s'exprime par l'augmentation des taux d'absence et dans le taux de rotation et provoque une souffrance chez "ceux qui tiennent le coup", expliquent les syndicats. La qualité de la prévention, des orientations et des services serait ainsi directement affectée par la situation.