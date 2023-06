Les trains annoncés en quatre langues dans certaines gares en raison d'un bug informatique

(Belga) En raison d'une erreur dans la mise à jour d'un logiciel, tous les trains sont annoncés en français, néerlandais, anglais et allemand dans de nombreuses gares belges mardi matin. Le département ICT d'Infrabel tente de résoudre le problème le plus rapidement possible, même si cette erreur n'affecte en rien la circulation des trains.