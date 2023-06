Météo - Les orages gronderont dans le ciel du milieu de semaine

La tendance se maintiendra en soirée avant de s'apaiser au cours de la nuit. De larges éclaircies feront alors leur apparition à l'ouest tandis que les nuages bas recouvriront l'est. Les minima oscilleront de 14 à 19°C et seront accompagnés d'un vent faible ou modéré. Les passages orageux pouvant se montrer intense, l'IRM a émis une alerte jaune aux orages pour tout le territoire à partir de mardi midi et jusqu'à mercredi matin vers 02h00. De 20 à 30 l/m² par heure sont attendus localement. La journée de mercredi sera partagée entre le soleil au nord-ouest et les nuages, parfois accompagnés d'averses, au sud-est. Le mercure ira de 20 ou 21°C au littoral à 27°C dans le centre. Le vent restera faible à modéré. La nuit de mercredi à jeudi sera propice au retour des averses, qui pourraient se montrer orageuses, surtout au sud. Éole soufflera modérément alors que les températures se situeront entre 13 et 18°C. Jeudi sera la proie des pluies et des orages qui traverseront le territoire depuis la France. Le centre et l'est seront particulièrement touchés par ces précipitations qui pourraient être abondantes. Les maxima seront compris entre 20 et 23°C. Le vent sera modéré. (Belga)