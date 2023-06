Nouvelle hausse des prix de l'immobilier

Par rapport aux trois premiers mois de 2022, les prix médians des maisons 2-3 façades ont augmenté de 2% à 260.000 euros, ceux des maisons 4 façades de 2,8% à 370.000 euros et ceux des appartements de 4,4% à 235.000 euros. La Région wallonne reste la moins chère, avec un prix médian de 175.000 euros (+3,6%) pour une maison 2-3 façades, de 285.000 euros (=) pour une 4 façades et de 180.000 euros (+5,9%) pour les appartements. La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère pour tous les types de logements : 500.000 euros pour une maison 2-3 façades (+1%), 845.000 euros (-31%) pour une 4 façades 255.000 euros (+2,4%) pour un appartement. Les communes les plus chères de chaque région, tous types de maisons confondus, sont Knokke-Heist (970.000 euros), Woluwe-Saint-Pierre (840.000 euros) et Lasne (632.000 euros). À l'opposé se trouvent Menin (170.000 euros), Anderlecht (330.000 euros) et Hastière (85.000 euros). Le nombre de transactions au premier trimestre a baissé partout en Belgique. À l'échelle nationale de -27,9% pour les maisons 2-3 façades, de -29,1% pour les 4 façades et de -21,2% pour les appartements. Le recul est nettement moins prononcé en Wallonie avec respectivement -12,5%, -9,6% et -5,7%. A Bruxelles, il est de -18,7% pour les 2-3 façades, de -37,5% pour les 4 façades et de -17,8% pour les appartements. (Belga)