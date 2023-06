Plus de 60% des chauffeurs de poids-lourds fatigués au volant

La Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) profite de cette journée pour attirer l'attention sur la fatigue des chauffeurs professionnels. L'UBT-FGTB soutient aussi cette action en rendant visite aux fédérations d'employeurs, aux donneurs d'ordre et à leurs entreprises dans le secteur pour attirer leur attention sur cette problématique. Selon une étude basée sur les données de plus de 2.800 chauffeurs en Europe, 66 % des chauffeurs d'autobus et d'autocars et 60 % des chauffeurs poids-lourds se sentaient régulièrement fatigués au volant. "Les mauvaises conditions de travail dans le secteur du transport ont été identifiées comme l'une des principales causes de la fatigue des chauffeurs. Un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec de longues journées de travail, des salaires bas, l'obligation de travailler pendant les pauses, le repos et le sommeil interrompus, et des horaires de travail imprévisibles contribuent au problème", souligne l'UBT-FGTB. (Belga)