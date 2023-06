Portes ouvertes dans 53 fermes wallonnes les 1er et 2 juillet

Traditionnellement organisées le dernier week-end de juin, l'évènement a été décalé d'une semaine cette année, afin de s'aligner sur les congés scolaires. La diversité de l'activité agricole sera mise en valeur, grâce à des visites guidées, des ateliers de démonstration, des expositions et des dégustations variées. Balades en calèche ou à dos d'âne, châteaux gonflables et jeux divers figurent également au programme. L'agriculture wallonne mobilise aujourd'hui 740.623 hectares et compte 12.728 exploitations. Pour sa part, l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) incite les consommateurs à se tourner vers une alimentation locale, durable et de saison via sa charte jecuisinelocal, que 15.000 personnes, producteurs et consommateurs, ont déjà signée. Le programme des Journées fermes ouvertes peut être consulté sur le site www.jfo.be. (Belga)