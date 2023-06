Pro Golf Tour - Kristof Ulenaers débute avec une 13e place à Tenerife

Le Limbourgeois a signé sept birdies lors de la première journée, concédant deux bogeys sur sa carte. Il compte désormais 4 coups de retard sur le leader anglais Jack Floydd, qui a notammé réussi deux eagles en route vers un tour en 62 coups. Celui-ci devance l'Irlandais Paul Murphy d'un coup, et un trio à une longueur supplémentaire. Les autres Belges engagés à Tenerife devront s'accrocher pour passer le cut, qui est actuellement projeté à -3. Kevin Hesbois est 52e en 69 coups (-2), et James Meyer de Beco est par, à la 86e place. Jean de Wouters (+4) et Lars Buijs (+7) ont eu besoin de 75 et 78 coups, et se retrouvent aux 117e et 130e places. (Belga)