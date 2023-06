PSA World Tour - Nele Gilis s'incline dans son premier match de groupe des Finales

Gilis, 7e mondiale et tête de série N.5, s'est inclinée en deux sets 11-6, 11-0 contre l'Égyptienne Nouran Gohar, N.1 mondiale. La Campinoise affrontera encore l'Américaine Olivia Fletcher, 9e mondiale et tête de série N.9, mercredi et l'Égyptienne Hania El Hammamy, 3e mondiale et tête de série N.3, vendredi. Les Finales du PSA World Tour regroupent les huit meilleures joueuses de la saison qui sont réparties dans deux groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales prévues samedi. La finale aura lieu dimanche. L'Egyptienne Nour El Sherbini est la tenante du titre. (Belga)