Qualifications Euro 2024 - Le Kosovo évince son sélectionneur Alain Giresse

"D'un commun accord avec le sélectionneur Alain Giresse, il a été décidé de mettre fin à la coopération", a déclaré la KFF dans un communiqué. Cette décision intervient alors que la sélection n'a pas gagné un seul de ses quatre matches depuis le début des qualifications pour l'Euro 2024. Le Kosovo est actuellement avant-dernier du groupe I qui comprend, outre le Bélarus, la Suisse, la Roumanie, Israël et Andorre. Avant de prendre en charge l'équipe kosovare, Giresse, 70 ans, avait précédemment entraîné la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Gabon et la Géorgie. Il avait succédé au Suisse Bernard Challandes, limogé fin 2021 après une campagne désastreuse lors des éliminatoires du Mondial 2022. Le Kosovo est devenu membre de l'UEFA et de la FIFA en 2016, huit ans après avoir déclaré son indépendance de la Serbie. (Belga)