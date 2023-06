Qualifications Euro 2024 - Le Portugal s'impose de justesse en Islande, Cristiano Ronaldo buteur pour sa 200e

(Belga) Le Portugal a décroché une victoire in extremis en terre islandaise (0-1) mardi soir pour son quatrième match des qualifications pour l'Euro 2024 de football. Cristiano Ronaldo a offert la victoire à son équipe en plantant l'unique but du match et pour célébrer de la meilleure des façons sa 200e sous le maillot de le Seleçao.