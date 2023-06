Raid de la police albanaise dans le camp de l'opposition iranienne

"Ali Mosteshari est décédé et plus de 100 personnes ont été blessées par le gaz poivré, certaines étant dans un état critique et d'autres ayant été transférées à l'hôpital Mère Teresa de Tirana", avance le communiqué de la résistance. Le CNRI demande au gouvernement américain, aux Nations unies et à l'Union européenne de condamner le raid. Achraf-3, nommée ainsi en référence à la ville irakienne d'Achraf, est une cité albanaise, située entre la capitale Tirana et la ville portuaire de Durrës, qui accueille des milliers de "Moudjahadines du peuple" (OMPI/MEK), le principal groupe d'opposition au régime iranien. L'OMPI/MEK constitue par ailleurs la principale composante du CNRI. Les opposants au régime se sont installés en Albanie en 2013 après avoir fui l'Irak, à la suite de bombardements de leurs camps. (Belga)