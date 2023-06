Soudan: plus de 500.000 personnes ont fui à l'étranger, 2 millions de déplacés internes

"Aujourd'hui, nous avons franchi la barre du demi-million de réfugiés venant du Soudan depuis le début du conflit", a déclaré le responsable de l'ONU lors d'une conférence de presse à Nairobi. "Deux millions de personnes sont déplacées dans le pays", a-t-il précisé. Depuis le déclenchement le 15 avril du conflit entre l'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, plus de 2.000 personnes sont mortes, selon l'ONG Acled. "Si nous ne faisons pas taire ces armes, l'exode du peuple soudanais se poursuivra", a averti Filippo Grandi. Il s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, un jour après une conférence de donateurs organisée par l'ONU qui a permis de récolter près de 1,5 milliard de dollars pour lutter contre la crise humanitaire au Soudan et aider les pays voisins à accueillir ceux qui fuient les combats. La communauté internationale a promis lundi quelque 1,5 milliard de dollars pour venir en aide au Soudan en guerre qui, selon le patron de l'ONU Antonio Guterres, sombre dans la destruction et la violence à une vitesse "sans précédent". (Belga)