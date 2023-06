TC Tongres - Deux Espagnols condamnés pour avoir volé des consoles de jeux chez Dreamland

Les deux individus, âgés d'une vingtaine d'années, sont arrivés par avion depuis l'Espagne le 20 octobre 2021. A l'aéroport, ils ont loué une voiture et ont sillonné la Belgique. Ils ont volé deux casques audio JBL, plusieurs cartouches d'encre et une Nintendo Switch dans les Dreamland de Tongres et de Houthalen. D'autres magasins de jouets de la chaîne Colruyt ont ensuite été visés: Anvers, Lierre, Kuurne, Roulers et Zottegem où plusieurs consoles Nintendo, quelques casques audio et des tablettes ont été subtilisés. Avec le véhicule loué, ils ont ensuite mis le cap sur leur pays d'origine où ils ont écoulé leur butin. Ils ont récidivé en mars 2022, ciblant une nouvelle fois des Dreamland, établis à Charleroi, Dilbeek, Hal, Tongres et Bornem. Le 10 mars toutefois, un inspecteur de magasin les a pris en flagrant délit dans un supermarché Carrefour à Bruges. Les deux suspects avaient dans leur sac du matériel pour neutraliser les équipements de surveillance. Outre des consoles et du matériel mutlimédia volés, des articles de sport et des sac-à-dos provenant d'un magasin Decathlon ont été retrouvés dans leur voiture. (Belga)