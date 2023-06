Tour de France - Uno-X annonce sa sélection avec Alexander Kristoff en fer de lance

Ces dernières années, Uno-X a été remarqué dans de nombreuses grandes courses cyclistes en raison de son style attrayant. L'équipe ne compte que des coureurs norvégiens et danois. Le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur du Tour des Flandres en 2015 et l'année dernière du Grand Prix de l'Escaut, est le fer de lance de l'équipe pour le Tour. Il sera soutenu dans les sprints massifs par son compatriote Soren Waerenskjold, qui a remporté le contre-la-montre du Tour de Belgique vendredi. Dans les étapes pour puncheurs, Uno-X compte sur Tobias Halland Johannessen, vainqueur en 2021 du Tour de l'Avenir. Pour jouer le classement, il reste Torstein Traeen, huitième au classement général du Dauphiné. L'actuel champion norvégien Rasmus Tiller, récent vainqueur d'À travers le Hageland, peut également viser une victoire d'étape. L'équipe est également composée du Norvégien Jonas Abrahamsen et des Danois Jonas Gregaard et Anthon Charmig. Outre les dix-huit équipes WorldTeams, dont la participation est certaine, Lotto Dstny et TotalEnergies seront également au départ. Les deux invitations restantes sont allés à Uno-X et Israel-Premier Tech. Le Tour de France débutera le samedi 1er juillet par une étape en côte à Bilbao, en Espagne, et se terminera à Paris le 23 juillet. (Belga)