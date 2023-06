Une croix de l'ancien pape Benoît XVI dérobée en Bavière

Il s'agit "d'une croix papale que le pape Benoît XVI avait légué à son ancienne paroisse", une localité du sud de l'Allemagne située au pied des Alpes, explique la police de Munich dans un communiqué. "Pour l'Eglise catholique, la valeur de cet objet sacré n'est pas chiffrable", ajoute-t-elle. Le vol est supposé avoir eu lieu dans l'église St Oswald entre 11h45 et 17h00 locales, selon les estimations des policiers. Des inconnus ont brisé la vitrine où était exposée la croix et l'ont dérobée. Ils ont aussi vidé la caisse du stand de l'église où sont vendus des prospectus. Monté sur le trône de saint Pierre en 2005, Benoît XVI, toujours très aimé en Bavière, restera dans l'Histoire comme le premier pape ayant démissionné depuis le Moyen-Âge, à l'issue d'un pontificat de huit ans miné par les scandales de pédocriminalité qui ont plongé l'Eglise contemporaine dans sa crise la plus grave. Début 2022, un rapport allemand l'avait lui-même mis en cause pour son inaction à l'époque où il était archevêque de Munich. Défendu par le Vatican, il était sorti de son silence pour demander "pardon", tout en assurant ne jamais avoir couvert de pédocriminel. (Belga)